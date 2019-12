L’edizione odierna di “Tuttosport” realizza il punto di giornata in Serie D. Si affida al bomber Ricciardo il Palermo col Troina nel derby tra siciliane. La squadra di Pergolizzi fatica ad esprimere il proprio potenziale. Non mollano i campani del Savoia del tecnico Carmine Parlato nella sfida tra inseguitrici in casa con l’Acireale. Il Mantova dall’attacco atomico, cerca la sesta vittoria consecutiva sul campo del Breno. Il Seregno cerca la vittoria contro la Pro Sesto. Per i padovani del Campodarsego trasferta trabocchetto a Villafranca. Il Monterosi cerca di far valere la legge del più forte per tenere a -3 il Grosseto. Inarrestabile San Nicolò Notaresco col +10 di vantaggio sulla seconda. La Turris cerca la sesta vittoria consecutiva col Cassino”.