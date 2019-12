L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sulla panchina del Genoa. Thiago Motta esonerato dopo la pesante debacle esterna contro l’Inter. Al suo posto arriverà l’ex rosa Diego Lopez, che arriverà in Italia oggi e che sarà il terzo allenatore in stagione del Grifone. Una notizia che era ufficiosa già da venerdì, in seguito ad un tweet proveniente dall’Uruguay che indicava venerdì 27 dicembre come giorno della presentazione. Qualcosa che ha fatto infuriare il capitano Criscito, che ha chiesto alla società spiegazioni sulla fuga di notizie.