L’edizione odierna di “Tuttosport” realizza il punto di giornata in Serie D. Due scontri al vertice: al “Breda” il derby milanese arriva il Legnano per la Pro Sesto (girone B) del presidente Gabriele Albertini, allenata dall’emergente Francesco Parravicini, che deve dimostrare di non essere in crisi (4 ko nelle 7 partite del ritorno), bissare il succecco dell’andata (2-1 al “Mari”), per prenotare la serie C. Tre punti da cogliere per il Palermo (I) di Rosario Pergolizzi che attende la matricola Biancavilla allenata dall’ex attaccante del Catania Giuseppe Mascara. Rosanero, +7 sul Savoia di Carmine Parlato, che riceve il Licata (che in trasferta perde da tre gare di fila). Nella lotta per il terzo posto face to face Giuliano-Messina, più agevole il match interno dell’Acireale col Roccella. Bitonto senza freni, 44 gol fatti, 8 subiti, miglior attacco e difesa più ermetica del girone H, la squadra di Roberto Taurino prenota la la quinta vittoria di fila con l’Audace Cerignola. Foggia allo “Zaccheria” col Brindisi per cogliere il terzo “pieno” consecutivo. Sorrento (un punto in due gare) deve piegare il Casarano. Taranto atteso al riscatto ad Altamura. Mantova (D) e Turris (G) le uniche imbattute. Virgiliani sul terreno dei bresciani del Franciacorta in affanno (4 punti in 5 gare) per il primo successo esterno del 2020, per tenere a -7 il Fiorenzuola (2 ko di fila) costretto a vincere a Forlì (1 punto in 4 gare) coi romagnoli in difficoltà. La neopromossa Correggese, capolista del ritorno (14 punti, da imbattuta), a Carpaneto coi piacentini in salute: 8 punti in 4 gare. Turris per il terzo successo di fila in casa sul Budoni in caduta libera (un punto in 9 gare), per tenere a -7 l’Ostiamare di scena a Ladispoli. Nel girone A 4 squadre in 4 punti: comanda il Prato (A) che ospita il Bra di Fabrizio Daidola deciso a bissare il successo (1-0) dell’andata. Il Legnago (dopo 4 acuti esterni di fila), deciso a tornare al successo (dopo tre pari) in casa col Delta Rovigo.