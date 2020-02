Paolo Sciotto, AD dell’ACR Messina, è intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione del tecnico Pensabene, soffermandosi sullo scontro con l’FC: «Docce senza acqua calda? Ci scusiamo con i calciatori del Nola, dell’FC e con l’arbitro. Abbiamo avuto un guasto e la ditta incaricata non è riuscita a risolvere. Solitamente ogni giovedì precedente alla loro gara casalinga, riceviamo il bonifico per l’affitto della gara da disputare. prima di giocare col Nola non è arrivato e stiamo ancora aspettando. Non abbiamo chiuso i cancelli per non farli giocare, questo è il nostro stile».