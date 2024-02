Tuttosport: “Palermo-Como, le regine del mercato si sfidano per la A”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla gara tra Palermo e Como definendole “regine del mercato”.

La regina del mercato estivo ospita quella delle trattative di gennaio, questo è Palermo-Como di oggi alle 16.15 al Barbera (si sfioreranno i 30mila spettatori), coi siciliani che in caso di vittoria acciuffano i lariani a quota 45, tre punti che farebbero dimenticare le vecchie difficoltà e porrebbero il Palermo in piena lotta per la promozione diretta, anche se poi, sabato prossimo, i siciliani sono attesi a Cremona.

Corini va alla carica, la squadra è in salute, viene da due vittorie di fila contro Bari e Feralpisalò e 4 risultati utili consecutivi (3 vittorie e un pareggio), grande impatto ha avuto l’arrivo dalla Juve del centrocampista Ranocchia, a segno già due volte, come Strefezza, il trascinatore del Como di Roberts-Fabregas che sbarcherà al Barbera con l’obiettivo di tenersi alle spalle quel Palermo che doveva essere la prima favorita per la Serie A. «Certe sfide vorrebbero giocarle tutti. sarà sicuramente affascinante con lo stadio pieno. Una situazione che può esaltarci e farci tirare fuori il massimo», ha riassunto al meglio Roberts alla vigilia.