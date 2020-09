L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sulla riunione del Consiglio federale prevista per la giornata di oggi, dove verranno decise le squadre che prenderanno il posto di Picerno e Bitonto. Appare scontato il ritorno del Foggia, per l’altro posto sperano Bisceglie, Pianese e Rende. Entro il fine settimana i calendari di C.