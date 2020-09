L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sulle trattative in Serie C. Torna alla Ternana l’uruguaiano Falletti. A Bari è il giorno di De Risio e Celiento, ma anche di Marras. Al Catania arriva Sarao. Novara su Pietro Cianci del Teramo, Zigoni del Venezia e Vano del Carpi. Su quest’ultimo c’è anche il Palermo. A Catanzaro pronto un biennale per il difensore Pasquale Fazio. Al Monopoli la punta Samele.