Tuttosport: “Nasce in Inghilterra un Palermo Dionisiaco. Altri quattro colpi in arrivo”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Palermo di Dionisi e la prestazione di ieri contro l’Oxford. Inoltre, il quotidiano piemontese, scrive che i rosanero sono pronti a mettere a segno altri 4 colpi.

Nonostante sia solo calcio d’estate, il Palermo continua a vincere e mostra segni di crescita significativi. L’ultima amichevole contro l’Oxford United, squadra neopromossa in Championship, ha dato al tecnico Dionisi le risposte che cercava. Il Palermo ha vinto 2-0 grazie ai gol di Saric e Insigne, mantenendo ancora una volta la porta inviolata, come nelle precedenti partite contro Monza e Leicester. Questi risultati positivi sono arrivati nel momento giusto, in vista del ritorno in Italia e del debutto ufficiale in Coppa Italia, che avverrà domenica prossima al Tardini contro il Parma.

Dionisi ha schierato il solito 4-3-3, ma la squadra di quest’anno appare molto diversa rispetto a quella della scorsa stagione. Ora il Palermo gioca in modo più compatto e aggressivo, con un pressing alto e una manovra più fluida, merito anche dei nuovi acquisti come Blin, che ha dominato il centrocampo a Oxford. Anche Nikolaou ha dato buone risposte alla sua prima partita da titolare.

Ci sono state però alcune note negative: Lucioni ha saltato la partita a causa di un trauma contusivo al bacino, e Vasic ha dovuto lasciare il campo alla fine del primo tempo per un problema fisico. Nonostante questi infortuni, la squadra ha mostrato grande coesione e determinazione. In campo è tornato anche Brunori, dichiarato incedibile dal club, che aveva saltato l’ultima amichevole per un problema fisico, così come Desplanches e Ceccaroni, rientrati dopo gli infortuni subiti nella semifinale playoff contro il Venezia.

Dall’Inghilterra, Dionisi porta a casa molte cose positive, ma è chiaro che il tecnico si aspetta ancora qualcosa dal mercato. Il Palermo è ben coperto in tutti i ruoli, ma c’è bisogno di rinforzare ulteriormente la rosa, soprattutto considerando alcune possibili uscite. Tra queste, potrebbe esserci quella di Peda, che potrebbe tornare in patria in prestito al Lechia Gdansk per giocare con più continuità.

Il direttore sportivo De Sanctis sta lavorando su più fronti, tra cui una trattativa con la Juventus per i giovani Hasa e Sekulov. Questa potrebbe accelerare nelle prossime ore, soprattutto se Nicolussi Caviglia, un altro obiettivo del Palermo, dovesse prendere un’altra direzione. Inoltre, l’Atalanta ha mostrato interesse per Vasic, e nell’affare potrebbe essere coinvolto l’esterno sinistro Ceresoli. Infine, dovrebbe arrivare a breve la fumata bianca per Appuah, per il quale il Nantes ha ricevuto due milioni di euro.

Dionisi attende rinforzi, ma intanto il suo Palermo continua a crescere bene, mostrando segnali promettenti per la stagione in arrivo.