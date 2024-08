Tuttosport: “A Modena c’è Defrel. Lapadula a Pisa, ma… Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Il Modena è vicino all’acquisto dell’attaccante francese di origine martinicana Gregoire Defrel, 33 anni, svincolato e in Italia dal 2011. Defrel ha giocato per vari club italiani tra cui Parma, Foggia, Cesena, Sassuolo, Sampdoria e Roma. L’ufficializzazione dell’accordo è prevista per l’inizio della prossima settimana, nonostante ci siano offerte dalla Francia e dalla Turchia. Tuttavia, Defrel sembra determinato a rimanere in Italia.

Il Pisa punta forte sull’italo-peruviano Gianluca Lapadula, 34 anni, cresciuto a Torino. Il club toscano ha raggiunto un accordo sia con il Cagliari sia con Lapadula per l’ingaggio, che sarebbe uno dei più onerosi della Serie B. Il problema è che il Cagliari non riesce a trovare un sostituto adeguato, quindi Lapadula potrebbe rimanere in Serie A fino a quando non verrà trovato un sostituto. Inoltre, il Pisa è vicino a far tornare in Italia Mehdi Leris, franco-algerino ex Brescia e Sampdoria, ora allo Stoke City, e al difensore Giovanni Bonfanti, 21 anni, scuola Atalanta, che ha giocato al Pontedera nella scorsa stagione.

La Reggiana è in procinto di prendere in prestito Lorenzo Ignacchiti, 20 anni, difensore scuola Empoli, che ha giocato al Pontedera nella stagione 2023/24.

La Juve Stabia è molto vicina a un doppio colpo dalla Spal: il portiere senegalese Demba Thiam, 26 anni, con 34 presenze in Serie B, e il trequartista Fabio Maistro, 26 anni, con 126 presenze, 14 gol e 8 assist nella cadetteria.

Tra gli affari ufficiali, la Cremonese ha acquistato il difensore centrale Eddy Cabianca, 21 anni, dalla Virtus Verona. Cabianca, scuola Padova, ha giocato anche per Luparense e Mestre, con 30 presenze, 4 gol e 1 assist in Serie C. La Sampdoria ha ingaggiato il mediano Giulio Patrignani, 18 anni, con ottimi numeri nella Primavera 2 del Perugia, cresciuto nella Nuova Alba.

Questi movimenti di mercato evidenziano come le squadre stiano cercando di rafforzare le loro rose con giocatori esperti e giovani promettenti, preparandosi al meglio per la prossima stagione.