Gazzetta dello Sport: “Modena, assalto a Defrel Reggiana, Portanova bis. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle 5trattative del giorno in serie B.

L’infortunio di Esteves (stagione finita) ha complicato i piani del Pisa, poiché sostituire un giocatore del 2002 capace di giocare su entrambe le fasce non è semplice. Tuttavia, il club non si demoralizza e cerca di chiudere gli affari in ballo da tempo: domani o martedì, Mehdi Leris farà le visite mediche e poi firmerà, mentre ci sono segnali di avvicinamento e ottimismo per Gianluca Lapadula e il Cagliari.

Attaccanti

Anche per l’attacco del Modena ci sono importanti novità: è stata fatta l’offerta decisiva a Gregoire Defrel (Sassuolo), che entro un paio di giorni darà una risposta e deciderà se preferisce restare in Italia o accettare le proposte dalla Francia e dalla Turchia. Per la Carrarese, si avvicina la firma di Pippo Falco, pronto a tornare in Italia dalla Stella Rossa e firmare per due stagioni.

Operazioni della Cremonese

È confermato per domani l’incontro decisivo per l’annuncio di Federico Bonazzoli alla Cremonese, in cambio di Ghiglione e 500mila euro. L’attaccante ha già lasciato Salerno e deve firmare un nuovo contratto, prolungandolo fino al 2026 ma a una cifra più bassa. La Cremonese ha ufficializzato anche l’ingaggio del difensore Eddy Cabianca dalla Virtus Verona, un’operazione in prospettiva.

Altre Operazioni

Tutto pronto per il ritorno di Manolo Portanova alla Reggiana: c’è l’intesa con il Genoa, mentre manca ancora la fumata bianca per Jagiello e, come possibile ritorno, Melegoni. Intanto, a Reggio è arrivato Lorenzo Ignacchiti dall’Empoli, dopo aver prolungato il contratto, è stato girato in prestito. Si registra infine il sorpasso del Frosinone sul Bari per la corsa a Veroli: l’ex difensore del Catanzaro, rientrato a Cagliari, potrebbe seguire il suo vecchio allenatore Vivarini.