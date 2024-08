Il Secolo: “Sampdoria, Manfredi: «Questione tesseramenti? Non siamo molto amati»”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulla questione tesseramenti in casa Sampdoria riportando un’intervista al patron Matteo Manfredi.

Matteo Manfredi ha scoperto ieri pomeriggio a Empoli la Sampdoria “dal vivo”, dopo aver seguito i test contro Berlino Magdeburgo e Jena solo in televisione. È rimasto convinto dalla prestazione della squadra, che sta crescendo. Anche Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli ed ex blucerchiato, ha riconosciuto la forza della Sampdoria, affermando che lotterà per la promozione. Il presidente blucerchiato si è intrattenuto sul campo a parlare con il ds Pietro Accardi prima del fischio di inizio, per fare il punto sul mercato e sulla situazione generale. Dalla tribuna, Manfredi ha assistito alle reti di Coda e Benedetti, e al debutto di Tutino, Ghidotti, Ioannou e Bellemo.

Manfredi ha espresso sensazioni positive, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare duramente per prepararsi adeguatamente alla stagione di Serie B, consapevoli delle difficoltà che comporta. La Sampdoria ha completato undici colpi in entrata finora, con un mercato molto attivo guidato dal ds Pietro Accardi, scelto per la sua esperienza e background. Manfredi ha elogiato il lavoro di Accardi, sottolineando la collaborazione stretta con la proprietà per garantire che tutto proceda per il meglio.

La risposta dei tifosi è stata entusiastica, con oltre 500 sostenitori presenti all’amichevole di Empoli e più di 17.000 abbonamenti già sottoscritti. L’obiettivo è superare quota 20.000 abbonamenti entro il 23 agosto. Manfredi ha ringraziato i tifosi per il loro continuo supporto e ha fatto un appello affinché il Ferraris sia sempre pieno.

L’estate è stata complicata anche sotto il profilo istituzionale, con il mercato della Samp al centro di dibattiti e polemiche. Tuttavia, è arrivato il via libera finale per il tesseramento dei nuovi calciatori dalla Figc, nonostante alcune interpretazioni diverse da parte della Lega di B. Manfredi ha ribadito che la Sampdoria ha lavorato in modo trasparente e chiaro, e che il risultato ottenuto è frutto di questo impegno. Ha riconosciuto che la Sampdoria potrebbe non essere molto amata in questa fase, ma ha visto in questo un ulteriore stimolo per dare ancora di più sia fuori che dentro il campo.

Con la partita contro il Como in Coppa Italia, inizierà la prima stagione piena della Sampdoria di Manfredi. Il presidente ha condiviso la sua emozione e la responsabilità che sente, desiderando assicurarsi che tutto sia fatto a dovere per presentarsi pronti all’inizio della stagione ufficiale.