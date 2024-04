Tuttosport: “Monza, cessione a Orienta Capital Partners: accordo vicino”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Monza e la trattativa per la cessione.

Ha fatto rumore l’avvistamento di Augusto Balestra, socio e uomo immagine del fondo Orienta Capital Partners, alla gara tra Bologna e Monza. Naturalmente con un occhio di riguardo nei confronti della formazione brianzola, con la trattativa per rilevare le quote di maggioranza della società che vanno avanti ormai da mesi. Dalla fine dell’inverno sono partite le contrattazioni per la cessione da parte di Fininvest del pacchetto di maggioranza del club lombardo.

Sul tavolo il 60-70% delle quote per una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Orienta è una società specializzata in investimenti intersettoriali con sede a Milano e Forlì. Il segnale di come i tempi fossero ormai maturi per una svolta societaria e al conseguente ingresso in casa biancorossa di un nuovo socio di maggioranza.

Fininvest e la famiglia Berlusconi non usciranno del tutto di scena, almeno per il momento. Nelle linee programmatiche c’è il mantenimento di una quota di minoranza. Ad accompagnare il passaggio societario e a fungere da elemento di continuità tra passato e futuro sarà l’amministratore delegato Adriano Galliani, mentre Balestra potrebbe diventare presidente.