Aumentano i prezzi di Sky Sport e Sky Calcio: ecco cosa cambierà dal 1° giugno

In arrivo qualche aumento per gli appassionati di Sport abbonati a Sky.

Sky Sport e Sky Calcio costeranno di più dal 1° giugno 2024, gli aumenti fino a 7,99 euro al mese sono dovuti alla rinnovata offerta in arrivo ad agosto del calcio europeo.

I clienti stanno ricevendo in queste ore una comunicazione mail in cui vengono specificati tutti i dettagli e riportate le promozioni loro dedicate, tra cui 6 mesi di Sky Mobile gratis ed uno sconto su Sky WiFi.

Dal 1° giugno 2024 sono previste le seguenti variazioni:

CLIENTI CON VECCHIO LISTINO (SOTTOSCRITTO FINO AL 3/2/2021)

Sky Calcio: +2,99 euro/mese, dunque da 5 a 7,99 euro/mese

Sky Sport: +7,99 euro/mese, dunque da 15,20 a 23,19 euro/mese

CLIENTI CON OFFERTA SKY SMART

Sky Calcio: +3 euro/mese, dunque da 5 a 8 euro/mese

Sky Sport: +6,90 euro/mese, dunque da 16 a 22,90 euro/Mese

CLIENTI CON OFFERTA SKY OPEN

Sky Calcio: +3 euro/mese, dunque da 5 a 8 euro/mese

Sky Sport: +6,90 euro/mese, dunque da 20 a 26,90 euro/mese

Champions League: nuovo format a 36 squadre in un girone unico con 185 partite (su 203) tutti i mesi, da agosto a maggio

Europa League + Conference League: 343 partite in totale (e in esclusiva) per ogni stagione, fino al 2027

Serie A: 114 partite a stagione negli slot del sabato sera, del lunedì sera alle 20:45 e (novità) della domenica alle 18:00

Premier League: in esclusiva fino al 2028

Euro 2024: tutte le 51 partite di UEFA Euro 2024

Altri sport:

tennis: ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250, tornei WTA 1000, WTA 500, WTA 250, Wimbledon, Roma, ATP Finals, Coppa Davis

motori: 24 GP di F1, 21 GP di MotoGP

Olimpiadi di Parigi: sui 10 canali di Eurosport

DIRITTO DI RECESSO

Trattandosi di variazione contrattuale, il cliente ha la facoltà di recedere gratuitamente dal contratto, senza dover pagare alcuna penale. La disattivazione dell’offerta Sky Calcio e Sky Sport potrà essere effettuata dunque senza costi e spese b:

telefonando al numero gratuito 800.178.093

visitando sky.it/servizio

andando in un punto vendita Sky

inviando una PEC a servizioclientisky@pec.skytv.it