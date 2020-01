L’edizione odierna di “Tuttosport” si è soffermata sul punto della situazione in ambito mercato del campionato di Serie C. Infatti, sono numerose le trattative che coinvolgono la Serie C, eccole qui di seguito. Arriva dal Pescara il rinforzo in attacco per la Juve U23 che riporta in terza serie l’attaccante italo-brasiliano Matteo Luigi Brunori Sandri (’94) nello scorso campionato 13 gol in 35 presenze nell’Arezzo. In bianconero ritorna il centrocampista Ferdinando Del Sole (’98) dalla Juve Stabia. Dal Padova alla Viterbese l’attaccante Cristian Bunino (’96) proprietà Pescara, nello scorso campionato 6 reti con la Juve U23. Novara, Triestina, Vicenza e Ternana sull’attaccante argentino Franco Ferrari (’95) in partenza dal Bari. Centrocampisti: Alessandro Favalli (’92) alla Reggiana dal Catanzaro; Simone Bentivoglio (’85), proprietà Chievo, alla Virtus Vecomp Verona dal Siena; Lorenzo Benedetti (2000; proprietà Sampdoria) alla Vis Pesaro dallo Spezia; Mattia Muroni (’96) al Modena dall’Olbia, che può avere l’interno Nicolas Izzillo (’94) dal Pisa; al Fano Stefano Amadio (’89) dal Pineto (D) ex Latina in B. Torna al Como dall’Entella l’esterno offensivo Manuel Cicconi (’97) decisivo con 7 reti della vittoria in D dei lariani nello scorso campionato. Cesena sull’attaccante Stefano Padovan (’94) dell’Imolese, possibile alternativa Pietro Cianci (’96) del Teramo, piace anche a Modena ed Avellino. Teramo: è in uscita anche Riccardo Martignago (’91) che interessa ad Alessandria e Feralpi Salò. Teramo sul terzino sinistro Coretin Fiore (’95) nazionale belga del Cercle Bruge, già in Italia con Palermo e Imolese, che prepara uno scambio col Lecco, ai lariani il centrocampista Francesco Bolzoni (’89), anche lui ex Palermo, ai bolognesi la punta Matteo Chinellato (’91) che ha declinato le proposte della Giana, che tratta lo svincolato difensore Marco Ferrara (’94) ex Cavese. Tre innesti nel Rimini: le punte Antonio Letizia (’87) dal Bisceglie ed Ettore Mendicino (’90) dal Monopoli e il centrocampista Francesco Agnello (’92) dall’AlbinoLeffe che colloca l’interno Alessio Rasi (’99) al Rieti, dove arriva dal Savona (serie D) il centrocampista nigeriano Kenneth Obodo (’85). Olbia: arriva il centrocampista Manuel Giandonato (‘91) dal Piacenza.