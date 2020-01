Il match tra San Tommaso e Palermo si avvicina e pare essere tutto pronto per la partenza dei rosanero verso lo stadio Pratolaserra di Avellino. I rosa viaggeranno in bus con la compagnia “Frecciarossa” verso la seconda giornata del campionato di Serie D girone I che li vedrà quindi impegnati in Campania. Di seguito il post di “Frecciarossa Bus” relativo alla partenza dei ragazzi di Pergolizzi.