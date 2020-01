San Tommaso-Palermo sarà sicuramente una sfida che i calciatori e i tifosi campani ricorderanno. La squadra rionale di Avellino (quartiere di quasi 4 mila abitanti) è in fibrillazione e lo sono anche i sostenitori che hanno fatto razzia dei 416 posti disponibili per la tribuna. La gara verrà giocata nel nuovo campo di Pratola Serra il “De Cecco”, campo in erba sintetica che si trova a circa 10 km da Avellino. Rispetto all’andata il San Tommaso, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, è una squadra diversa in tanti aspetti. Si parte dal modulo: all’andata i campani si presentarono con il 4-3-3, adesso andranno in campo con il 3-5-2, ma sono cambiati anche alcuni calciatori perché hanno salutato Casolare, Gambuzzo, Acampora, Boubacar e Tedesco. È arrivata gente esperta quali Landi, Mannone, Madonna, Castro, Stoia e Gaglione. Liquidato sa che la gara non sarà per niente semplice, ma ci proverà: «Un onore ospitare il Palermo e i suoi tifosi, in campo proveremo a fare lo sgambetto, per salvarci dovremo fare punti con tutti».