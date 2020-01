L’edizione odierna di “Tuttosport” si è soffermata sul mercato del campionato cadetto. Tante sono le trattative già concluse e altre in avanzamento. Tra queste trattative di mercato risultano coinvolti numerosi ex Palermo, a partire dall’ala uruguaiana Ignacio Lores Varela, 28 anni, potrebbe tornare in Italia: chiusa l’esperienza al Penarol, è svincolato, il Pordenone ci fa un pensierino (ma ci sono anche Pisa e Perugia), in Serie B ha raccolto 93 gare, 5 gol e 9 assist, ha giocato anche in A e in C per Ascoli, Pisa, Palermo, Varese e Bari. Pordenone che insiste con la Fiorentina per il difensore Luca Ranieri, 20 anni, e spera di ottenere l’attaccante Stefano Moreo, 26 anni, dall’Empoli, i friulani hanno chiuso per il difensore polacco Adam Chrzanowski, 20 anni, dal Lechia Gdansk, ex giovanili Fiorentina. Il Benevento punta, come sostituto dell’infortunato Antei, al difensore rumeno Alin Tosca, 27 anni, che gioca in Turchia nel Gaziantespor. L’alternativa potrebbe essere il difensore sloveno Luka Krajnc, 25 anni, del Frosinone, ma si valuta anche Riccardo Brosco, 28 anni, dell’Ascoli. Perugia-Rajkovic, sfuma tutto: dopo aver fatto le visite mediche col club umbro, il difensore serbo ha preferito emigrare in Russia. Il Pisa ha ormai chiuso per due punte: in prestito c’è Luca Vido, 22 anni, proprietà Atalanta, poco spazio nel Crotone, mentre dalla Cremonese arriva Danilo Soddimo, 32 anni, a titolo definitivo. Molto richiesto l’attaccante spagnolo Raul Asencio, 22 anni, proprietà Genoa che non trova spazio a Pisa: lo vogliono Spezia e Cosenza, ma il giocatore aspetterebbe il Pescara. Spezia che si fa sotto anche per l’attaccante Stefano Pettinari, 27 anni, in prestito dal Lecce al Trapani, ma c’è da battere la concorrenza del Chievo. Il Venezia bussa al Genoa per il centrocampista Stephane Omeonga, 23 anni, proprietà Genoa, liberatosi dal Bruges. L’attaccante Francesco Di Mariano, 23 anni, potrebbe lasciare il Venezia: lo vogliono Juve Stabia, Trapani e Ascoli, che sul piatto potrebbe mettere la punta Lorenzo Rosseti, 25 anni. Venezia che, con Frosinone ed Entella, è sulle tracce dell’esterno d’attacco Mattia Trovato, 21 anni, del Cosenza. L’ala destra Davide Di Molfetta, 23 anni, in uscita dal Catania, interessa a Pisa e Chievo. Il Trapani guarda al Sud America: possono arrivare Danilo Ortiz, 27 anni, difensore paraguaiano del Godoy Cruz, e gli argentini Ivan Rossi, 26 anni, centrocampista proprietà River Plate, in prestito al Colo Colo, e il terzino destro Emiliano Purita, 22 anni, del San Martin de Tucuman. Leonardo Sernicola, 22 anni, terzino sinistro dell’Entella (in prestito dal Sassuolo), è nel mirino di Juve Stabia e Pisa. E’ ufficiale, all’Empoli approdano l’attaccante Gennaro Tutino, 23 anni, proprietà Napoli, via Verona, e in prestito biennale dal Lecce (con obbligo di riscatto) il terzino destro Riccardo Fiamozzi, 26 anni. Dalla Sampdoria, in uno scambio con Nikolaou, può arrivare il terzino sinistro Tommaso Augello, 25 anni, ex Spezia.