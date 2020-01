Stando all’ultimo aggiornamento della piattaforma postoriservato.it sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti per la partita tra Castrovillari e Savoia, sono 124 i biglietti venduti ai tifosi oplontini per assistere alla trasferta della propria squadra. Numero che è ancora destinato a salire nel corso di tutta la giornata di oggi. Si prevede, quindi, un importante cornice di pubblico nel settore ospiti dello stadio “Rende”.