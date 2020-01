L’edizione odierna della “Gazzetta del Sud” si è soffermata sul momento difficile dell’Acr Messina che, dopo le dimissioni del direttore generale D’Arrigo, deve far fronte anche ai problemi legati al mercato. In ambito mercato la squadra messinese ha già ricevuto la beffa da parte dell’attaccante Allegretti che ha preferito il Foggia ai messinesi. Manca ancora l’ok del Catania per il difensore Puglisi ma una notizia positiva poteva essere l’ufficialità dell’arrivo del talentuoso Licciardello dal Cosenza. Sembrava tutto perfetto, fino a quando il Cosenza ha comunicato che non è ancora terminato l’iter burocratico. Se non dovesse arrivare l’ok della società calabrese, il giocatore non potrà essere schierato dal tecnico Zeman.