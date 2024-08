Tuttosport: “Lapadula ora è un intrigo. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Asta per Gianluca Lapadula, 34 anni, il bomber italo-peruviano, torinese cresciuto a due passi dal Filadelfia, destinato a lasciare il Cagliari. Tante squadre si sono fatte sotto, almeno mezza Serie B ha pensato a lui. Tuttavia, di fronte a un ingaggio elevato per la categoria (intorno al milione), molti si sono tirati indietro o sperano in una compartecipazione al pagamento da parte del Cagliari.

Recentemente, ci sono stati sondaggi da parte di Salernitana e Bari. Tuttavia, soprattutto, a Cagliari si attende che il Sassuolo faccia un’offerta ufficiale, come trapelato nelle ultime ore. Finora, nessuno si era spinto a tanto, anche se la società sarda non crede che dal club neroverde possa arrivare l’affondo decisivo per acquistarlo. Nel frattempo, non va esclusa la pista estera, vista la notorietà che Lapadula ha raggiunto negli ultimi anni grazie alla Nazionale peruviana.

Sempre in uscita dal Cagliari, verso Palermo, si avvicina il difensore polacco Mateusz Wieteska, 27 anni, sull’Isola da un anno, con 4 presenze in Nazionale e 20 in Serie A. Inoltre, si accende l’interesse per il fantasista uruguaiano Gaston Pereiro, 29 anni; in questo caso, la Carrarese e soprattutto il Cosenza sembrano essere interessati, con quest’ultimo che potrebbe avere qualche chance in più.

Affari vicini all’ufficialità: per il ritorno del 37enne Salvatore Sirigu a Palermo (dopo 13 anni), si attende l’ok definitivo del City Football Group, ma tutto è ormai definito. Così come per gli arrivi, dal Monza al Frosinone, del centrocampista equatoguineano Jusé Machin, 28 anni, e del portiere Alessandro Sorrentino, 22 anni. A Catanzaro, si avvicina la punta Enrico Baldini, 28 anni, colonna del Cittadella (72 presenze, 19 gol), celebre per la tripletta al Monza di Berlusconi e Galliani nei playoff del 2021, che negò la promozione ai brianzoli (promossi l’anno successivo).