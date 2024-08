Riunione urgente alla Pinetina: o prendiamo lui o la stagione salta | Colpo d’urgenza a parametro zero

Alla Pinetina incontro tra i vertici societari e il tecnico. Inzaghi vuole un altro colpo: stavolta a parametro zero

Un avvio di campionato col freno a mano tirato. L’Inter non vince e non convince a Genova, contro il Grifone, con un pari (2-2) che ha lasciato l’amaro in bocca. I campioni d’Italia hanno condotto una gara per certi versi incoraggiante, andando vicine al gol in tante occasioni e poi riuscendo a rimontare l’1-0 iniziale dei padroni di casa.

Ma la facilità con cui gli uomini di Inzaghi hanno subito gol, ha messo preoccupazione non solo al tecnico ma anche alla dirigenza nerazzurra. L’Inter, già in corsa per portare un difensore a Milano, adesso dovrà accelerare le operazioni, considerato anche il mezzo passo falso del Marassi.

Un obiettivo è stato individuato ma, pare che stavolta non ci sia completa unità di intenti tra dirigenza e parte tecnica. Inzaghi infatti spera nel colpo a parametro zero, Oaktree vorrebbe puntare sui giovani. Ecco come si sta muovendo l’Inter.

Inter, la difesa non convince Inzaghi

Urgono interventi, soprattutto in difesa. La grande fiducia a suon di dichiarazioni e attestati di stima data in estate a Bisseck non ha ripagato, con il giocatore finito al centro delle discussioni proprio per l’errore di Genova. Di solito più protettivi nei confronti dei loro giocatori, stavolta la società ha fatto – tramite Inzaghi – nome e cognome nel post partita.

“Bisseck ha fatto una ingenuità sul 2-2”. Questo è stato tradotto come un segnale forte da parte del tecnico, che aveva già chiesto al club un rinforzo in difesa. Sia per dare fiato ai giocatori in scadenza e avanti con l’età, come De Vrij e Acerbi, sia per sostituire l’infortunato Buchanan. Adesso sembra essere tornato di moda Hermoso, ma c’è un problema.

Torna di moda Hermoso

In questi giorni ci sarà un incontro tra il tecnico e la dirigenza, per definire i nomi sui quali puntare per un rinforzo in difesa. Inzaghi vorrebbe, secondo quanto trapelato in queste ore, dare sostanza ed esperienza al reparto con un altro usato sicuro, ma pare che il club voglia puntare su profili giovani.

Ecco perché Hermoso non soddisfa Oaktree. Marotta dovrà mediare tra proprietari e parte tecnica, e decidere. Lo spagnolo infatti è ancora free agent, ma il suo ingaggio è pesante e le sue prestazioni non convincono al 100%, considerando l’età e il rendimento a volte altalenante all’Atletico Madrid, che non lo ha rinnovato per il prossimo anno. L’Inter ha a disposizione fino al 31 agosto per prendere una decisione, e colmare il vuoto in difesa.