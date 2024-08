Unione Sarda: “Wieteska-Palermo, dal Cagliari l’ok per la cessione. Ecco cosa manca”

Il Cagliari potrebbe essere a un passo dal raggiungere un accordo con il Palermo per l’acquisizione di Mateusz Wieteska, difensore polacco classe 1997. La notizia, riportata dall’Unione Sarda, sottolinea che i due club hanno trovato un punto di incontro sulle modalità del trasferimento, che dovrebbe avvenire con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nonostante l’accordo tra le società sembri essere ormai a un passo dalla conclusione, ci sono ancora alcune questioni da chiarire prima che l’affare possa considerarsi chiuso. La più significativa riguarda la volontà dello stesso Wieteska di accettare il trasferimento in Serie B, una decisione che potrebbe non essere scontata per un giocatore abituato a competere in categorie superiori.

Il Cagliari, reduce da una stagione altalenante, è alla ricerca di rinforzi per puntare a un pronto ritorno in Serie A e vede in Wieteska un tassello importante per la sua difesa. Tuttavia, tutto dipenderà dalla disponibilità del giocatore a scendere di categoria, un aspetto che nelle prossime ore o giorni potrebbe definire il futuro dell’operazione.

Rimaniamo in attesa di sviluppi sulla vicenda, con la speranza che le ultime perplessità possano essere risolte positivamente, permettendo al Cagliari di rafforzare la propria rosa con un elemento di qualità come Mateusz Wieteska.