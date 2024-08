TMW: “Catanzaro beffato, Iannoni passa al Sassuolo: oggi visite e firma”

Dopo due stagioni al Perugia, inclusa una stagione in Serie B, l’avventura di Edoardo Iannoni in Umbria è giunta al termine, nonostante il club avesse riscattato il suo cartellino solo poche settimane fa. Il giovane centrocampista classe 2001 era stato al centro dell’interesse di diversi club, sia in Serie B che in Serie A. Palermo, Cremonese, Pisa, Bari e persino la Lazio avevano monitorato la situazione del talentuoso giocatore, ma sembrava che il Catanzaro avesse fatto lo sprint decisivo per assicurarsi il suo ingaggio.

Negli ultimi giorni, infatti, il Catanzaro era riuscito a superare la concorrenza, arrivando a un passo dalla chiusura della trattativa per portare Iannoni in Calabria. Rimanevano solo pochi dettagli da definire prima che l’accordo diventasse ufficiale, ma il destino ha riservato un finale inaspettato.

Come riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il Sassuolo è intervenuto in extremis, inserendosi nella trattativa e riuscendo a soffiare Iannoni proprio quando tutto sembrava fatto per il suo trasferimento al Catanzaro. Il colpo di scena si è materializzato nella tarda mattinata di oggi, quando il giocatore ha sostenuto le visite mediche e firmato un contratto quadriennale con il club neroverde.

Iannoni si trasferisce così al Sassuolo a titolo definitivo, con un accordo che lo legherà ai colori neroverdi per i prossimi quattro anni. Un’operazione che ha colto di sorpresa il Catanzaro e che conferma l’interesse del Sassuolo per i giovani talenti del calcio italiano, pronti a crescere e affermarsi in Serie A. Il Catanzaro, beffato sul filo di lana, dovrà ora guardarsi intorno per trovare un’alternativa a Iannoni, mentre il centrocampista si prepara a una nuova avventura in uno dei club più solidi e ambiziosi del massimo campionato italiano.