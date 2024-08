Serie B su Dazn tra sfide in chiaro e Goal Pass: tutti i dettagli

La Serie BKT sarà protagonista su DAZN fino al 2027. La nuova stagione, iniziata venerdì 16 agosto con l’incontro tra Brescia e Palermo, vedrà DAZN trasmettere tutte le 390 partite della Serie BKT, inclusi i playoff e playout, permettendo agli appassionati di vivere ogni momento decisivo del campionato, dalle battaglie per la promozione fino alla lotta per evitare la retrocessione.

Una delle novità di questa stagione è la decisione di DAZN di trasmettere una partita per giornata in modalità gratuita, permettendo a tutti gli utenti di accedere a una selezione di contenuti live e on demand senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. La prima partita trasmessa gratuitamente è stata Brescia-Palermo, seguita ora da Modena-Bari. Per tutte le altre sfide, sarà necessario sottoscrivere il nuovo “Goal Pass” di DAZN, una proposta innovativa pensata per gli appassionati di calcio.

Il Nuovo Goal Pass di DAZN: Un Accesso Completo al Calcio Italiano e Internazionale

Il “Goal Pass” rappresenta un passo avanti nell’offerta di DAZN in Italia, come sottolineato da Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia: «La Serie BKT rappresenta un diritto strategico per l’offerta di DAZN in Italia. Con il rinnovo dei diritti fino al 2027, e un investimento in crescita rispetto al passato, consolidiamo un percorso iniziato nel 2018 e una collaborazione con la Lega Serie B che ci porterà a inaugurare un nuovo ciclo con l’obiettivo di coinvolgere ancora più tifosi».

Il “Goal Pass” include non solo tutte le partite della Serie BKT, ma anche 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, almeno 4 big match su 20 della Serie A, gli highlights di tutte le 38 giornate di Serie A Enilive, il meglio della LaLiga EASports, della Liga Portugal Betclic e l’UEFA Women’s Champions League. Un’offerta che mira a soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati di calcio.

Prezzi e Dettagli del Nuovo Abbonamento

Il “Goal Pass” è disponibile in diverse formule, con prezzi che variano a seconda della modalità di pagamento scelta:

Pagamento annuale in unica soluzione: 129 euro (equivalente a 10,75 euro al mese).

Pagamento annuale dilazionato: 13,99 euro al mese per 12 mesi.

Pagamento mensile: 19,99 euro al mese.

Optando per il pagamento annuale in unica soluzione, si può risparmiare fino a 3 euro al mese rispetto alla modalità dilazionata e circa 9 euro al mese rispetto al pagamento mensile.

In termini di accessibilità, il “Goal Pass” permette la visione dei contenuti su due dispositivi contemporaneamente, a condizione che siano connessi alla stessa rete internet, esattamente come avviene con l’abbonamento DAZN Standard.

Con questa nuova offerta, DAZN continua a consolidare la sua posizione come uno dei principali player nel panorama dello streaming sportivo in Italia, offrendo ai tifosi un accesso sempre più ampio e conveniente al grande calcio italiano e internazionale.