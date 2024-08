Salernitana, UFFICIALE: preso Diego Miccoli

Diego Miccoli, talentuoso giovane del 2008 e figlio dell’ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, ha ufficialmente firmato con la Salernitana, aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera calcistica.

Diego, già noto nel panorama giovanile per le sue abilità tecniche e la grinta in campo, ha scelto di proseguire la sua crescita calcistica sotto le insegne della società campana, seguendo le orme del padre che tanto ha dato al calcio italiano. L’annuncio è stato dato dallo stesso Diego tramite i social, dove ha espresso la sua felicità e gratitudine per questa nuova avventura. Ha voluto ringraziare i suoi amici e, in particolare, i suoi genitori, che lo hanno sempre supportato, rendendo possibile questo importante passo.

Nella foto pubblicata su Instagram, Diego appare sorridente proprio accanto al padre con la maglia granata della Salernitana e lo stemma del club alle spalle, un’immagine simbolica che segna l’inizio di un nuovo percorso.