Di Marzio: “Pisa, in arrivo Riccardo Bassanini dal Piacenza”

Il Pisa si prepara ad accogliere un nuovo talento nel proprio settore giovanile. Riccardo Bassanini, giovane promessa classe 2006, è in procinto di firmare con il club toscano, lasciando il Piacenza per iniziare una nuova avventura calcistica.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il trasferimento è ormai imminente, con la firma che dovrebbe arrivare a breve. Bassanini, che si è già fatto notare per le sue doti tecniche e la sua capacità di leggere il gioco, rappresenta un acquisto importante per il Pisa, che continua a investire sui giovani per costruire un futuro solido e competitivo.