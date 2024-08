Lazio, incidente stradale per Pellegrini: le sue condizioni

La mattinata di oggi è stata segnata da momenti di apprensione in casa Lazio. Luca Pellegrini, difensore biancoceleste, è stato coinvolto in un incidente stradale mentre si stava recando al centro sportivo della squadra, situato alle porte di Roma, per partecipare all’allenamento.

La notizia ha immediatamente destato preoccupazione tra i tifosi e nell’ambiente laziale, ma fortunatamente le prime informazioni rassicurano sulle condizioni del giocatore. In una nota ufficiale diffusa dal club, la Lazio ha chiarito la situazione:

“La S.S. Lazio rende noto che il calciatore Luca Pellegrini questa mattina è stato coinvolto in un incidente stradale alle porte di Roma. Il giocatore, che si stava recando all’allenamento odierno, allo stato attuale non presenta conseguenze di rilievo e ogni ulteriore comunicazione è demandata al responso degli accertamenti diagnostici che sta effettuando”.

Secondo quanto comunicato, Pellegrini non ha riportato ferite gravi, ma è attualmente sottoposto a una serie di accertamenti diagnostici per escludere qualsiasi possibile complicazione. Il club ha rassicurato i tifosi, specificando che ulteriori informazioni verranno fornite solo dopo la conclusione degli esami medici.