Non è finita: Ibrahimovic sale sul volo privato e chiude la trattativa | Ecco il colpo del “7° giorno”

L’ex attaccante rossonero tenta il colpaccio e vuole chiudere la trattativa in poche ore. Ecco chi potrebbe arrivare.

Si è parlato molto del calciomercato del Milan e di come gli uomini di mercato rossoneri, coadiuvati da Zlatan Ibrahimovic, si stiano muovendo con attenzione e caparbietà. La società milanese è alla ricerca degli innesti giusti per compiere il definitivo salto di qualità, in particolar modo conducendo delle trattative vincenti.

L’arrivo di Alvaro Morata – fresco vincitore di Euro 2024 – ha donato nuovo entusiasmo ad una piazza delusa dopo la fallimentare stagione dello scorso anno. Tuttavia, per la dirigenza rossonera manca ancora qualcosa per dare lustro ad una squadra gloriosa e affamata di vittorie.

Ecco perché a Milanello potrebbe arrivare un nuovo rinforzo di cui si è parlato ancora troppo poco. Ibrahimovic, infatti sarebbe pronto a prendere il primo aereo e chiudere la trattative in poche ore. Ecco chi è in arrivo a Milano e perché potrebbe arrivare l’ufficialità già nei prossimi giorni.

Un nuovo acquisto per il Milan

La società rossonera è stata, almeno sulla carta, quella che si è mossa meglio durante questo calciomercato estivo della Serie A. A Milano sono convinti di avere una squadra forte, che però necessità di ulteriori rinforzi per poter competere con i grandi club d’Europa. Ecco quindi che potrebbe arrivare presto un nuovo innesto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, il Milan potrebbe tentare un nuovo acquisto nelle prossime ore.

Gli ultimi giorni di mercato estivo, infatti, potrebbero essere caratterizzati dal tentativo del Diavolo per Manu Koné. Il centrocampista 2001 del Borussia Monchengladbach, infatti, è finito nel mirino dei dirigenti rossoneri, che potrebbero tentare un blitz già nelle prossime ore.

Ibrahimovic pronto al colpo

Nonostante l’arrivo – ormai ufficiale – di Youssouf Fofana a Milano – i rossoneri vorrebbero piazzare un ultimo colpo per rinforzare definitivamente il reparto di centrocampo. Ecco quindi che Ibrahimovic potrebbe tentare un vero e proprio blitz per Koné. Un affare che potrebbe essere chiuso in poche ore, ma che necessità prima di alcune cessioni.

Il Borussia valuta Koné circa 20/25 milioni di euro. Il Milan intende quindi fare cassa prima di presentare un’offerta ufficiale alla squadra tedesca, nel tentativo d’assalto al francese. Ecco quindi che si attendono le cessioni di Tommaso Pobega e Yacine Adli, entrambi non convocati per la sfida contro il Torino. I dirigenti rossoneri cercheranno prima di piazzare i due esuberi prima di tentare il nuovo colpo a centrocampo.