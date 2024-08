Cesena: sull’ex Palermo De Rose spunta il Padova

Ciccio De Rose, colonna portante e leader indiscusso del Cesena nella scorsa stagione, non farà parte del progetto dei romagnoli per il prossimo campionato di Serie B. Una decisione che ha sorpreso molti tifosi, vista l’importanza del centrocampista nella promozione della squadra, ma che rientra evidentemente nelle nuove strategie del club.

Nonostante i 36 anni, De Rose continua ad essere un giocatore molto ambito sul mercato, dimostrando che l’esperienza e la qualità non hanno età. Il Cesena ha deciso di metterlo sul mercato, e le offerte per il centrocampista non si sono fatte attendere. Tra i club interessati spicca il Catania, allenato da Domenico Toscano, che conosce bene De Rose e lo ha già allenato in passato. Toscano ha chiamato personalmente il giocatore, cercando di convincerlo a unirsi alla squadra siciliana, attualmente in Serie C.

Ma il Catania non è l’unico club sulle tracce di De Rose. Come riportato da Tuttoc.com, anche il Padova ha manifestato il proprio interesse per il centrocampista, chiedendo informazioni al Cesena. Il club veneto, che punta a un campionato di vertice in Serie C, vede in De Rose un elemento di esperienza e carattere che potrebbe fare la differenza nella lotta per la promozione.