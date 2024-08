Da Cagliari: “Mateusz Wieteska rifiuta Palermo”

Secondo quanto riportato da centotrentuno.com, Mateusz Wieteska ha rifiutato un’offerta del Palermo, esprimendo il desiderio di continuare a giocare in Serie A. Questo rifiuto evidenzia la determinazione del difensore polacco a misurarsi ancora con il massimo campionato italiano, nonostante una stagione d’esordio in cui le aspettative non sono state pienamente soddisfatte.

Quando Samuel Beckett scrisse “Aspettando Godot”, di certo non pensava al calcio, al Cagliari o a Wieteska. Eppure, il difensore, arrivato in Sardegna nell’estate del 2023, è stato una sorta di “Godot” per i tifosi rossoblù, insieme a Pantelis Hatzidiakos. Entrambi erano stati acquistati per rafforzare la difesa di Claudio Ranieri, ma si sono rivelati tra le maggiori delusioni della stagione in rapporto al costo e al rendimento, nonostante la squadra sia riuscita a salvarsi.

Dopo un avvio incoraggiante, con Wieteska che ha debuttato nella trasferta contro il Bologna fornendo un assist per Zito Luvumbo, sono emerse le sue difficoltà di adattamento alla Serie A. Criticato per i suoi errori difensivi, ha visto diminuire le sue presenze da titolare. Nonostante ciò, con l’arrivo di Davide Nicola al posto di Ranieri, ha avuto una nuova opportunità di riscattarsi durante il ritiro estivo.

Nel corso della stagione, Wieteska ha totalizzato diciannove presenze, ma solo dieci da titolare, un bottino modesto rispetto alle aspettative e all’investimento di cinque milioni di euro fatto per lui. Tuttavia, il suo rifiuto di trasferirsi al Palermo dimostra la sua volontà di continuare a giocare ai massimi livelli, cercando di riscattarsi nella prossima stagione in Serie A.