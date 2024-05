Tuttosport: “La Samp non sarà sola a Palermo”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla gara tra Palermo e Sampdoria con i tifosi doriani che potranno essere presenti al Barbera con qualche limitazione.

La Stagione della Sampdoria

La stagione della Sampdoria è stata una vera e propria montagna russa, con alti e bassi che hanno messo a dura prova la squadra e i suoi tifosi. Ora, però, i blucerchiati si trovano di fronte a una sfida decisiva: il match di venerdì sera contro il Palermo al Barbera. Si tratta di una gara secca che, in 120 minuti al massimo, deciderà il destino della squadra. L’unico obiettivo per la Sampdoria è vincere per mantenere vive le speranze di promozione in Serie A.

Ritorno alla Forma

Negli ultimi mesi, la Sampdoria ha ritrovato una certa stabilità, dopo aver affrontato un periodo particolarmente difficile durante l’inverno. La squadra ha subito solo 2 gol nelle ultime 5 partite, dimostrando un miglioramento difensivo significativo. Questo equilibrio tattico raggiunto, insieme al recupero di molti giocatori infortunati, rappresenta un punto di forza in vista della sfida contro il Palermo. L’unica eccezione è Pedrola, mentre Darboe, Murru, Vieira e Ferrari stanno tutti recuperando.

Supporto dei Tifosi

La Sampdoria sarà seguita dai suoi tifosi a Palermo. Dopo che la trasferta a Catanzaro era stata bloccata a causa degli incidenti a Genova, l’Osservatorio del Viminale sulle manifestazioni sportive ha dato il via libera all’accesso al Barbera per i possessori della tessera del tifoso. Anche se i gruppi più caldi della curva Sud saranno esclusi, ci si aspetta comunque un buon seguito di tifosi blucerchiati, pronti a sostenere la squadra in questa importante gara.

Bilancio 2023

Recentemente, è stato approvato il bilancio della Sampdoria per l’anno 2023. Come previsto, il bilancio è in perdita, riflettendo le difficoltà finanziarie ereditate dalla precedente gestione che aveva rischiato il fallimento un anno fa. I dettagli specifici del bilancio saranno resi pubblici entro 30 giorni. Nel frattempo, sono stati confermati nel consiglio di amministrazione il presidente Matteo Manfredi, l’amministratore delegato Raffaele Fiorella e il consigliere Maheta Matteo Molango. È stato anche nominato un revisore legale dei conti.

La partita di venerdì tra Palermo e Sampdoria sarà decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre. La Sampdoria, dopo una stagione difficile, è pronta a dare il massimo per vincere e continuare il suo cammino verso la Serie A. Con il supporto dei tifosi e una ritrovata stabilità, i blucerchiati sperano di superare questo ostacolo cruciale. La sfida al Barbera promette emozioni e intensità, in un match che avrà tutto il sapore di una finale.