L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto sul mercato di serie B. A far posto a Moncini, nell’attacco del Benevento, è Armenteros: l’attaccante cubano-svedese dovrebbe salutare oggi il club campano per trasferirsi al Crotone, in netto vantaggio su Entella e Pescara. La cessione è a titolo definitivo, formula obbligatoria dato che il 29enne va a scadenza del contratto a fine giugno. A Crotone dovrebbe tornare Capezzi, centrocampista di proprietà della Sampdoria reduce dal prestito agli spagnoli dell’Albacete. Su Capezzi era attivo anche il Cosenza. Un altro svedese protagonista sul mercato della B è Morsay, centrocampista acquistato dal Chievo a titolo definitivo: il 22enne arriva dal Sundsvall. La Cremonese cerca il colpo di prestigio per l’attacco, dove l’obiettivo è Matri. Lo Spezia prende Di Gaudio, non utilizzato al Verona: la formula per l’attaccante esterno è il prestito. Il Trapani potrebbe perdere il centrocampista Taugourdeau, che piace all’Ascoli, mentre Joao Silva va al Bisceglie (resta in dubbio la posizione di Evacuo, seguito dall’Avellino). Ieri è diventato ufficiale l’arrivo del portiere albanese Kastrati, a titolo definitivo dal Pescara. Il Trapani ha annunciato anche l’arrivo, in questo caso in prestito, di Pirrello, 23enne difensore di proprietà dell’Empoli. Assieme a Pirrello, a rinforzare la retroguardia dei siciliani è il terzino israeliano Shay Ben David, 22enne proveniente dal Maccabi Haifa. Per lui, la formula è il prestito fino a fine stagione. Per l’attacco, gli obiettivi vengono da lontano: sono il 24enne Piszczek del Cracovia e Mlakar, impegnato in Champonship nel Queens Park Rangers. Il Venezia, che ha preso il difensore Riccardi, è interessato a Capone, ventenne attaccante esterno del Perugia. I veneti hanno ceduto Di Mariano alla Juve Stabia: l’attaccante esterno approda in Campania in prestito con obbligo di riscatto. L’Empoli prende il centrocampista Zurkowski, in arrivo dalla Fiorentina: la formula è il prestito secco fino a fine stagione. Il Livorno ingaggia l’attaccante argentino Franco Ferrari, di proprietà del Napoli, che però l’aveva girato al Bari. Ai toscani va anche Awua, 21enne centrocampista sempre dal Bari. Il Pescara ha ceduto Matteo Ciofani al Bari, mentre va ai maltesi dell’Hibernians, allenati da Stefano Sanderra, il ventenne attaccante Mancini. Torna in Abruzzo Elizalde, esterno uruguaiano reduce dal prestito al Catanzaro. L’Entella, infine, ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Chajia, trequartista belga in arrivo dall’Ascoli.