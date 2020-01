Il direttore sportivo dell’FC Messina, Morello, ha parlato in vista dell’incontro di domenica contro i rosanero ai microfoni de “Ilsicilia.it”. Ecco le sue parole: «Giudicare il Palermo non spetta a me, ma un motivo ci sarà se è la sopra. Tutti vorrebbero stare al suo posto. E’ una squadra prima in classifica, con qualche punto di vantaggio sulla seconda. E’ la squadra più quotata per la promozione. Spero che sia una giornata di sport. Si incontreranno due squadra con una storia alle spalle. Noi non abbiamo nulla da perdere, affrontiamo la prima della classe. Affrontare il Palermo è un motivo di orgoglio, ma noi faremo la nostra partita».