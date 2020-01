Il tecnico dell’FC Messina, Gabriele, prossimo avversario del Palermo, ha parlato alla “Gazzetta del Sud”. Ecco le sue parole: «Che Palermo mi aspetto? Una squadra agguerrita, proprio per i risultati altalenanti degli ultimi tempi. Secondo me, penso che contro di noi il Palermo voglia dare un segnale forte al campionato. Non c’è bisogno di caricare la squadra? Infatti, sto lavorando per fargli capire che è una partita come tutte le altre, ma anche tra i miei giocatori ce ne sono alcuni che hanno già calcato palcoscenici importanti come il “Barbera”, lo sanno bene che entrare troppo carichi in un match del genere è controproducente».