Il tecnico dell’FC Messina, Gabriele, prossimo avversario del Palermo, ha parlato alla “Gazzetta del Sud”. Ecco le sue parole: «Carbonaro e Melillo contro il Palermo? Carbonaro sicuro. Melillo un po’ meno. Valuteremo attentamente le loro condizioni già dal test di oggi pomeriggio e poi anche domani e sabato mattina nella rifinitura. Palermo? Assolutamente fisiologico un periodo di flessione, accade a tutte le squadra di vertice in qualsiasi campionato. Magari sanno che li attende uno sprint finale duro e quindi si sono un po’ rilassati, ma rientra nella normalità secondo me. Pergolizzi? Ha l’esperienza che serve per superare questi periodi, un allenatore del suo spessore non si fa influenzare da alcune lamentele che gli vendono indirizzate. Poi il Palermo è primo, non vedo che problemi potrebbero esserci. ».