Il tecnico dell’FC Messina, Gabriele, prossimo avversario del Palermo, ha parlato alla “Gazzetta del Sud”. Ecco le sue parole: «Il 4-4-2 non è un modulo semplice anche se può sembrarlo. Per come lo faccio applicare io, è un modulo abbastanza duttile. Ad esempio in fase di non possesso si può passare a un 3-4-3, si possono alzare gli esterni, si può abbassare un mediano, ci sono rotazioni, incroci. In fase di non possesso, poi, il 4-4-2 è totalmente diverso. Dipende dal numero di giocatori che si portano in attacco. Dove mettere Melillo e Carbonaro? Non sarà un problema, devo solo pensarci un po di più, anche se già ci penso da tempo».