Il tecnico dell’FC Messina, Gabriele, prossimo avversario del Palermo, ha parlato alla “Gazzetta del Sud”. Ecco le sue parole: «Media di 2,5 a partita con me? Sono numeri nostri, non miei, ed hanno un certo valore solo se continueremo su questa strada. Il passato è alle spalle, le dieci partite non contano più, dobbiamo guardare avanti. Lavoriamo su presente e futuro. È vero, io sono anche un grande appassionato di numeri, per me anche nel calcio sono una componente importante. È chiaro che determinati numeri hanno un loro perché, come ad esempio quelli delle reti fatte e incassate. Le tre subite ci danno una risposta sulla nostra fase di non possesso che, evidentemente, ha funzionato bene. Allo stesso modo le 17 reti realizzate ci dicono che malgrado abbiamo avuto delle assenze importanti siamo riusciti a trovare comunque soluzioni offensive valide Con questa media le posso solo dire dove siamo arrivati, dove potremmo arrivare non riesco a saperlo. Il passato è alle spalle».