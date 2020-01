L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto anche sul mercato di serie A. Duncan, Kouame e Igor subito, Amrabat a luglio. L’arrivo ieri dagli Usa del presidente Rocco Commisso direttamente a Milano ha sbloccato come previsto il mercato della Fiorentina. Pradè e Barone avevano in pugno da giorni alcune operazioni, serviva però il via libera del patron. Che è sfociato nell’accordo con il Genoa per Christian Kouame. L’attaccante ivoriano nazionale Under 23, che sta recuperando dalla rottura del crociato sinistro subita a novembre in Coppa d’Africa (rientro previsto a maggio), approda a titolo definitivo per 1011 milioni di euro più vari bonus legati a presenze e rendimento e una percentuale per i liguri sulla futura rivendita, per il giocatore pronto un contratto di 5 anni. Firme e visite sono in programma oggi, nell’affare dovrebbe essere inserito Riccardo Sottil in prestito al Genoa fino a giugno. Sempre oggi è atteso l’annuncio del trasferimento di Duncan, da tempo nel mirino: dopo l’incontro di ieri Fiorentina e Sassuolo si sono dati appuntamento oggi per gli ultimi dettagli di un affare da 15 milioni più bonus e contratto fino al 2024 per il centrocampista. Il club viola, cui è stato accostato fra gli altri pure Paquetà, ha le mani sul difensore Igor della Spal, in vantaggio su Juan Jesus (affare da 4/5 milioni), ma la voce clamorosa è quella su Criscito: la Fiorentina lo ha chiesto al Genoa che ora ci sta riflet tendo. Per la prossima stagione la Viola ha accelerato per Sofyan Amrabat: c’è l’intesa con il 24enne centrocampista marocchino con passaporto olandese su cui avevano messo gli occhi Napoli e Inter, il prossimo passaggio è definire quella col Verona che chiede 20 milioni e comunque prima deve riscattare dal Bruges il giocatore per 3,5 milioni. Operazione non semplice ma nel clan viola c’è ottimismo. «Ai tifosi dico: datemi tempo e costruirò una grande squadra» lo spot di Commisso. Fiorentina attiva anche per quanto concerne il mercato in uscita: Maxi Olivera giocherà in Messico, Luca Ranieri in prestito ad Ascoli e Zurkowski a Empoli. Il Parma ha definito l’operazione con Inter e Genoa per il portiere Radu: visite mediche e firma nelle prossime ore. Ma il lavoro del ds Faggiano non finirà qui: serve un attaccante e adesso prende quota l’idea Krmencik, punta del Viktoria Plzen, oltre alla pista che porta a Caprari della Samp, sul quale c’è sempre il forte interesse del Sassuolo. Sondaggio anche per Donnarumma del Brescia che in difesa tratta Regini con la Sampdoria. La Spal continua a lavorare per arrivare all’argentino Castro e le parti si sono avvicinate nelle ultime ore, il Cagliari intanto ha chiesto informazioni su Cionek ed è arrivato in Sardegna Gaston Pereiro. L’altro nome per il Cagliari a centrocampo è sempre Krunic del Milan. A Lecce è ufficiale l’acquisto di Barak, in difesa l’obiettivo ora è l’uruguaiano Rogel del Tolosa. Sono ore decisive per il passaggio di Dimarco al Verona: il laterale andrà via dall’Inter in prestito.