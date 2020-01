Il calciomercato di Serie A è già partito col botto, con Ibrahimovic che è tornato a vestire la maglia del Milan e Kulusevski che ha firmato con la Juventus. Tante le operazioni di mercato che stanno per entrare nel clou, l’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione. Inizio d’anno con il botto per il Brescia che si regala un nuovo giocatore: si tratta del finlandese Simon Skrabb, che compirà 25 anni il 19 gennaio 25 anni e arriva dagli svedesi del Norrköping per una cifra attorno ai 3 milioni di euro con i bonus mentre il giocatore percepirà un ingaggio di 500 mila euro. Skrabb è un jolly. Principalmente è un centrocampista, ma è stato utilizzato anche da attaccante segnando 4 gol in 28 partite nel campionato svedese che si è giocato da marzo a novembre. E’ atteso già oggi in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Sempre per il centrocampo, il Brescia tratta anche il trequartista Miha Zajc, in forza al Fenerbahçe che nel gennaio di un anno fa lo prelevò dall’Empoli. In Toscano lo sloveno, che può giocare sia da mediano che da trequartista, visse un anno e mezzo ad alti livelli, prima vincendo il campionato di Serie B e poi risultando tra i migliori in Serie A al punto da attirare le attenzioni del club turco. Al Fenerbahçe però Zajc ha avuto poca fortuna e in questo momento è anche alle prese con un infortunio ai legamenti della caviglia che lo riporterà in campo solamente a metà febbraio. L’arrivo di Rocco Commisso, a Firenze domani in mattinata da New York (si tratterrà almeno fino alla sfida di Coppa Italia con l’Atalanta il 15 gennaio al Franchi) sarà determinante per dare l’input al mercato di riparazione della Fiorentina obbligata – classifica alla mano – a intervenire, almeno un rinforzo per reparto. InIziando dall’attacco per cui il nome più gettonato resta ad ora quello di Cutrone (contatti già avviati) più di quello di Petagna anche nel clan viola c’è chi vorrebbe un giocatore di maggior esperienza e temperamento, “alla Zaza” per intendersi. Per il centrocampo resistono le candidature di Duncan sfruttando non solo il fatto di essere già stato allenato da Iachini ma anche della sua insoddisfazione per il poco spazio goduto finora. Duncan più del granata Meitè anche se questo resta un obiettivo monitorato. Nelle ultime ore ai viola è stato accostato il difensore Goldaniga già allenato dal tecnico viola sia a Palermo che a Sassuolo. Lo stesso Iachini intanto sta valutando Pedro: il centravanti brasiliano nonostante abbia giocato finora pochissimo vanta molti estimatori fra cui il Gremio come confermato dal suo patron Bolzan che ai media locali ha detto: «Proveremo a prendere Pedro, l’ideale è mantenere in difesa Kannemann (seguito anche dai viola ndr) e se possibile aggregare alla squadra l’attaccante della Fiorentina». La Spal e il Verona si iscrivono alla corsa per Pinamonti, che può lasciare il Genoa dopo l’arrivo in rossoblù di Destro. Il Lecce cerca rinforzi a centrocampo e la ciliegina può arrivare proprio dal Grifone: sempre più vicino Saponara. Ai salentini interessano anche Barak (Udinese) e Bourabia (Sassuolo). Il Bologna punta a chiudere per Barrow entro l’inizio della prossima settimana e poi cerca un rinforzo in difesa: sempre in cima alla lista dei desideri c’è Juan Jesus.