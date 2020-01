Il Giugliano non ha terminato il calciomercato, la squadra campana ha appena ufficializzato un nuovo rinforzo, si tratta di Umberto Otranto, centrocampista ex Napoli. Di seguito il comunicato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della società:

“La Befana arriva in anticipo: l’ex Napoli Umberto Otranto al Giugliano

L’FC Giugliano 1928 è lietissima di annunciare l’arrivo di Umberto Otranto, regista classe 1998 ex capitano del Napoli Primavera.

La squadra allenata da Massimo Agovino si avvale di un altro ragazzo, non più under ma giovanissimo, che rimpingua uno dei reparti più forti di tutto il Girone I della Serie D.

Otranto nasce trequartista ma ai tempi degli Allievi Nazionali fu spostato davanti alla difesa da mister Ciro Muro per sfruttare tutta la visione di gioco del ragazzo. Nel ruolo da mediano si impone all’attenzione nazionale, arrivando a vestire i gradi da capitano della Primavera Azzurra soprattutto sotto la guida di Saurini, perché il passaggio al centrocampo a 2 di Beoni nell’ultima parte della sua avventura a Napoli lo ha un po’ penalizzato.