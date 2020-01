In Serie B già il calciomercato è entrato nel clou, tante le operazioni in via di definizione, i club vogliono chiudere in fretta i primi colpi di mercato in vista della seconda parte di stagione. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione sul calciomercato di Serie B. Sebbene sia la capolista indiscussa della serie B, il Benevento non perde tempo nella ricerca dell’attaccante in grado di costituire il riferimento per la squadra di Pippo Inzaghi. Complice il difficile percorso verso il rinnovo di Massimo Coda, i campani cercano un nome di primo piano per la B. Come Alfredo Donnarumma, protagonista delle promozioni di Empoli e Brescia, e soprattutto Gabriele Moncini, il cui 2019 è iniziato da mattatore al Cittadella ed è finito con lo scarso utilizzo in A con la Spal. Per Moncini, la trattativa è per un trasferimento a titolo definitivo per una cifra superiore ai tre milioni di euro, e la Spal è già alla ricerca di un giocatore che sia – numericamente – il sostituto (possibile Andrea Pinamonti). «Moncini ci piace, ma per ora si tratta soltanto di un “pour parler”, non è stata ancora affrontata la questione economica», ha smorzato i toni il ds del Benevento, Pasquale Foggia, che al tempo stesso ha però fatto capire come per Coda si sia giunti quasi a un vicolo cieco. «Qualche mese fa gli abbiamo fatto una proposta di prolungamento per altri due anni, poi portata addirittura a tre». Il Benevento cerca anche un difensore per coprire l’assenza di Luca Antei per il resto della stagione. Sul mercato delle prime punte sono attivi anche altri club, come l’Entella, che segue Federico Melchiorri. Per il giocatore che lunedì compie 33 anni si tratta per un accordo fino al giugno 2022. Ma per sbloccare la situazione, serve che il Perugia ingaggi un tecnico, e che questi dia il nullaosta per la cessione di Melchiorri. Il summit di ieri legato a Stefano Colantuono non è stato definitivo, ma la trattativa non si è arenata e potrebbe conoscere oggi la definizione, con un accordo di sei mesi con opzione di rinnovo. Il Perugia cerca rinforzi a centrocampo, dove piace Matteo Scozzarella, ma l’asse con Parma è caldo anche per Luca Siligardi: l’attaccante esterno piace agli umbri, ma non manca la concorrenza, visto che sul mancino emiliano ci sono anche Salernitana (per sostituire Alessio Cerci) e Pescara. Il Parma non è però disponibile alla cessione in prestito, e chi vuole Siligardi deve accettare il contratto lungo ancora due anni e mezzo. Il Cosenza cede: Gianluca Litteri è diretto a Padova, e in C può andare anche Tommaso D’Orazio, che piace al Bari. Sfoltisce anche la Juve Stabia, con Damiano Lia diretto alla Sicula Leonzio e Massimiliano Carlini verso il Padova. In arrivo a Castellammare di Stabia un portiere: i candidati sono Simone Colombi e Andrea Seculin, in entrambi i casi sarebbe un ritorno in gialloblù. Il Pisa ha chiesto Danilo Soddimo alla Cremonese, ma il sogno è Leonardo Morosini, in possibile uscita dal Brescia, che piace anche a Frosinone e Empoli. I toscani sono iscritti alla corsa per Gennaro Tutino, attaccante esterno che il Napoli ha prestato al Verona, dove però non ha trovato spazio. Tutino piace a Empoli – dove però la priorità è Amato Ciciretti – Ascoli, Crotone e ovviamente Cosenza, dove il 23enne era stato grande protagonista della promozione in B. La Salernitana è vicina a Felipe Curcio, difensore brasiliano di proprietà del Brescia che era stato seguito dai campani già nelle passate stagioni. Marcel Buchel si è preso il centrocampo della Juve Stabia, Jonathan Biabiany è titolare fisso nel Trapani, per non parlare di Emmanuel Rivière, scatenato nell’attacco del Cosenza. Poche volte, il mercato degli svincolati aveva avuto un peso del genere in B. Per questo più di un club cerca di arricchire la lista: a molti piace Mathias Silvestre, 35enne difensore con un passato anche tra Inter e Milan. L’argentino ha parlato con Trapani e Crotone, ma ora è in cima alla lista del Benevento anche se c’è la concorrenza della Sampdoria.