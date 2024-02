Tuttosport: “Il Palermo va a Cremona per il sorpasso da Serie A”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà contro la Cremonese.

Missione sorpasso e secondo posto. Un punto in meno in classifica, ma tanta convinzione in più per il Palermo che arriva alla sfida con la Cremonese con il passo delle grandi. Tre vittorie consecutive, tredici punti nelle ultime cinque partite: Brunori e compagni da un po’ marciano velocissimi e non hanno nessuna intenzione di fermarsi allo Zini, dove saranno seguiti da almeno tremila tifosi.

«Hanno un punto in più di noi ed è chiaro che questa partita è importante – sottolinea Eugenio Corini -. Ma non è ancora decisiva, perché dopo mancheranno altre dodici giornate con trentasei punti in palio. Di sicuro siamo pronti, abbiamo ambizioni e sappiamo anche come potere fare male alla Cremonese».

E’ già successo all’andata, con una partita pazza, vinta dal Palermo all’ultimo tiro. Oggi serve un’altra prestazione super, un po’ come quella mandata in scena sabato scorso al Barbera contro il Como. «Anche quella era una gara importante ed è andata bene – osserva Corini -. Siamo reduci da un certo percorso, che è iniziato dalla partita con il Parma. Adesso affrontiamo una squadra che ha certi concetti, loro possono prendersi vantaggi in alcune zone del campo, noi in altre. Sarà fondamentale anche l’aspetto mentale, perché hanno giocatori che possono decidere la partita con una giocata e serve tanta attenzione».