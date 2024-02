Repubblica: “Coda e Brunori, bomber a confronto sfida del gol che vale il secondo posto”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla gara di oggi tra Cremonese e Palermo.

Una gara stracolma di motivazioni. Principalmente per il Palermo, che oggi contro la Cremonese tenterà il colpo di reni per lanciarsi verso la serie A. E poi per capitan Brunori, che vuole proseguire sulla scia del gol anche in Lombardia, confermandosi in ascesa e infrangendo traguardi personali mentre si oppone a chi, come l’attaccante della Cremonese Coda, la B la conosce come le proprie tasche. Una sfida nella sfida, insomma.

Primo vitale step, il successo contro la squadra di Stroppa, distante solo una lunghezza in classifica, che permetterebbe ai rosa di raggiungere il secondo posto, l’ultimo valido per la promozione diretta in serie A (oltre al primo occupato dal Parma), e di guardare le inseguitrici dall’alto di una posizione favorevole; quello successivo, ma ugualmente importante, riguarda lo scatto personale dell’italo brasiliano che incontra Massimo Coda a cui vuole rubare il secondo piazzamento tra i capocannonieri a una sola tacca da Pohjanpalo del Venezia, compiendo contemporaneamente anche un balzo nella graduatoria all time rosanero che lo vede a 58 marcature, appena quattro di distanza da Carlo Radice terzo. Un podio storico che si avvicina.

Una battaglia che si preannuncia infervorata anche per i tifosi del Palermo, accorsi in uno “Zini” senza limitazioni e prendendo così un sediolino in vari settori dello stadio, dopo aver divorato le tre ondate di ticket messi a disposizione nel corso di poche ore. Entusiasmo confermato e con circa 3.500 presenze si tenta di superare il record di 3.460 sostenitori precedentemente fissato a Modena il 7 ottobre. E intanto, Corini prepara la formazione anti-Stroppa, con quest’ultimo che ha fatto già sapere di voler vendere cara la pelle («Cerchiamo la vittoria, noi non molleremo»), e le gerarchie sembrano ormai stabilite. In avanti nel 4-2-3-1, a supporto del sopracitato e intoccabile Brunori, la conferma sugli esterni di Di Francesco e di Di Mariano, con quest’ultimo che sembra aver scavalcato nuovamente Insigne nelle preferenze per partire dal primo minuto.