L’edizione odierna di “Tuttosport” parla della situazione attuale in casa Palermo. Il prescelto per la panchina è Fabio Caserta, un ex rosanero che sta pilotando la Juve Stabia in serie B e sarà ufficializzato alla fine del campionato cadetto. Intanto Sagramola e Castagnini si stanno muovendo per costruire la squadra privilegiando la linea verde. Sul fronte centro sportivo ieri c’è stato un nuovo incontro con il sindaco di Piana degli albanesi, ma il ballottaggio con Torretta resta aperto. Per quanto riguarda la concessione del Barbera il club aspetta il bando che sarà pubblicato tra qualche giorno.