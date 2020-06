C’è un nuovo bonus, una somma di 600 euro al mese, che secondo quanto riporta “Gds.it”, è destinato a quelle persone che si sono prese cura di un parente in condizioni di disabilità o di non autosufficienza. Lo prevede una bozza di emendamento dei relatori al Dl Rilancio, all’esame della commissione Bilancio alla Camera. Il contributo vale per due mesi, aprile e maggio 2020 e, così come è stato spiegato nella relazione, “è compatibile con il reddito di emergenza e il reddito di cittadinanza”.