L’edizione odierna de “La Sicilia” parla della situazione in casa Catania. La Sigi SpA potrebbe non essere l’unico acquirente a partecipare al bando di gara per l’acquisizione del Calcio Catania, che verrà pubblicato nelle prossime ore dal Tribunale. Potrebbero infatti spuntare a sorpresa altre due realtà con tutte le carte in regola, i cui nomi rimangono al momento top-secret.