Alcune persone in fuga dalla zona rossa. Secondo quanto riporta “Il Mattino”, le forze dell’ordine hanno intercettato ben otto persone, di cui tre sono braccianti agricoli che erano scappati e avevano eluso i controlli per andare a lavorare. Qualora risultassero positivi al Covid-19, sarà poi opportuno rintracciare tutti i loro contatti per escludere la nascita di nuovi focolai fuori città.