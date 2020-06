Il patron dell’FC Messina, Rocco Arena, ha parlato a “La Gazzetta del Sud” raccontando di un possibile incontro col presidente dell’ACR, Pietro Sciotto «In via indiretta, da canali non ufficiali, ci è arrivata una proposta per presenziare a un appuntamento nella giornata di venerdì con Sciotto, alla presenza dei tifosi – afferma – . Siccome non vendiamo mozzarelle, prenderò in considerazione solo proposte arrivate via PEC o al mio telefono».