Tuttosport: “Il mercato degli svincolati non si ferma. Il Venezia su Kjaer. Le trattative del giorno”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul mercato degli svincolati.

Il tempo stringe e bisogna scegliere in fretta cosa fare, onde evitare di restare ancora a spasso. Iniziano a essere giorni delicati per gli svincolati, che non devono sbagliare mossa. Continua a riflettere Adrien Rabiot, che ha ricevuto la proposta del Galatasaray. I turchi però non intendono aspettarlo troppo a lungo e hanno chiesto in prestito Casemiro al Manchester United: dovesse arrivare il via libera dei Red Devils per il brasiliano, potrebbero mollare la presa per l’ex Juve che continua a sognare la Premier League.

Chi, invece, dopo tanti anni a Londra con le maglie di Chelsea, Arsenal e Fulham ha detto addio al campionato inglese, è l’esterno offensivo Willian, che approda al Pireo: contratto annuale con l’Olympiacos. L’ex centrocampista dell’Inter Davy Klaassen può ripartire dal campionato belga: trattativa ben avviata con l’Anversa, che gli ha offerto un annuale con opzione. L’olandese vorrebbe però un biennale: dettagli da sistemare, ma i contatti proseguono.

Avrebbe voluto venire in Italia l’ex Newcastle Loris Karius, ma dalla Serie A le proposte latitano: ecco perché il portiere tedesco ora si guarda intorno tra Inghilterra, Germania e Turchia, dove ci sarebbe stato già qualche sondaggio. Il San Lorenzo ha sorpassato il River Plate nella corsa a Iker Muniain, che dopo un’intera carriera nelle fila dell’Athletic Bilbao ha deciso di andare a giocare dall’altra parte dell’Oceano. Nell’aria c’è una sorta di deja-vù col nostro Daniele De Rossi, che dopo una vita alla Roma scelse di andare in Argentina al Boca Juniors.

Vanno avanti i dialoghi tra il Lille e Anthony Martial: Genesio spera di strappare il sì dell’attaccante francese. Il Venezia e un paio di club turchi sono sulle tracce dell’ex Milan Simon Kjaer, che ha declinato due proposte arrivate dall’Arabia Saudita. Il Brest ci prova per l’ex PSG Kurzawa. L’ex portiere della Salernitana Memo Ochoa ha firmato ieri con l’AVS, società debuttante nel massimo campionato portoghese, essendo stata fondata soltanto un anno fa. Il messicano sogna di partecipare al suo sesto Mondiale nel 2026 e per questo intende giocare ancora un paio d’anni.

Infine non è un parametro zero, ma oggi l’esterno offensivo Josip Brekalo si accaserà in Turchia al Kasimpasa: operazione in prestito secco dalla Fiorentina. Potrebbe fare lo stesso percorso pure Barak, anche se l’ex Verona non sembra del tutto convinto al momento. Svincolati ma non solo: è sempre calciomercato…