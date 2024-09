Vorrei tornare in Italia: a zero euro ci sta provando in prima persona | Colpaccio Praet

Dennis Praet vuole tornare in Italia. Il giocatore ha rifiutato le piste estere: può essere un colpo dopo il 31 agosto a parametro zero.

Il mercato estivo è giunto al termine. E’ stata una finestra per certi versi spericolata, soprattutto per club come la Juventus che nei “giorni del Condor” si sono rinforzati alla grande, di attesa invece per altre big. Le sorprese non sono mancate, come ogni anno, e adesso tutte le squadre dovranno rimettere la testa al 100% sul campo.

Non prima però di avere limato gli ultimi dettagli. In questo senso, chi avrà ancora alcune caselle da colmare potrà rifarsi e tentare il colpo a parametro zero. Sì, perché il mercato per gli svincolati, ossia il termine ultimo per i tesseramenti si chiude il 12 dicembre.

In questo senso Dennis Praet, svincolato dal Leicester, dove ha giocato dal 2022 al 2024 in Championship, sta cercando una nuova sistemazione. Il belga ha ricevuto offerte dell’estero, ma pare che la sua volontà sia quella di tornare in Serie A, da scivolato.

Praet, il sogno Serie A

Dopo una carriera tra Anderlecht, Serie A e Premier League, il belga cerca riscatto a 30 anni compiuti. Arrivato in Serie A nel 2016 con grandi prospettive, da capitano dell’under 21 belga quando la nazionale dei diavoli rossi era la migliore cantera del mondo e sfornava talenti a dismisura.

Adesso le cose per lui sono cambiate. Dal trasferimento al Leicester in Premier League, non è arrivato mai il famoso e tanto atteso salto di qualità, nemmeno in nazionale maggiore. Il ritorno a Torino, nel 2021, ma solo per un anno, poi ancora una seconda avventura a Leicester. Adesso, con il contratto scaduto nel 2024, il centrocampista cerca squadra, il suo sogno è la Serie A, ma su di lui c’è forte l’Anderlecht.

Praet aspetta l’Italia: c’è l’Anderlecht

Da mesi ormai i belga dell’Anderlecht stanno cercando di ingaggiare a zero Praet. Il giocatore pare abbia sempre rifiutato un ritorno in Belgio, nonostante l’offerta economica sia già sul tavolo: circa 1 milione di euro per due anni.

Praet dunque preferirebbe secondo quanto trapelato un ritorno in Italia. A Torino non c’è più spazio, dunque il belga potrebbe virare sull’Udinese, o addirittura sul Lecce, due squadre che avevano chiesto informazioni negli scorsi mesi. Il giocatore ha dalla sua il tempo, con il passare delle settimane infatti il suo profilo (a zero) potrebbe diventare sempre più appetibile. Intanto aspetta notizie dalla Serie A.